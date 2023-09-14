Экс-разведчик США Риттер: бойцы ВС России окружат и уничтожат украинские войска
- РИА Новости
Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong он подчеркнул, что у Киева закончились силы, в том числе военная техника и личный состав армии.
«Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский Генштаб держал в резерве. Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», — заявил Риттер.
Он добавил, что ВС России обладают преимуществом, поэтому у ВСУ нет шансов выстоять, а лучшим решением для Киева станут капитуляция и принятие всех условий Москвы.
Ранее сообщалось, что российские войска на Купянском направлении сорвали попытку наступления Киева на населённый пункт Новосёловское в ЛНР.