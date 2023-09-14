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Экс-разведчик США Риттер: бойцы ВС России окружат и уничтожат украинские войска

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Российские бойцы, которые имеют хорошее оснащение и подготовку, в ближайшее время полностью разгромят истощённую украинскую армию.
Экс-разведчик США Риттер: бойцы ВС России окружат и уничтожат украинские войска
  • РИА Новости

Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong он подчеркнул, что у Киева закончились силы, в том числе военная техника и личный состав армии.

«Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский Генштаб держал в резерве. Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», — заявил Риттер.

Он добавил, что ВС России обладают преимуществом, поэтому у ВСУ нет шансов выстоять, а лучшим решением для Киева станут капитуляция и принятие всех условий Москвы.

Ранее сообщалось, что российские войска на Купянском направлении сорвали попытку наступления Киева на населённый пункт Новосёловское в ЛНР.

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