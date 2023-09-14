Марочко: ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
«В районе населённого пункта Новосёловское был выявлен факт сосредоточения ударной группировки для штурма наших позиций», — отметил он.
По его словам, российские военные артиллерийскими и авиационными ударами рассеяли сосредоточение украинских войск.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают к линии фронта под Красным Лиманом возрастных мобилизованных, ограниченно годных к службе и вернувшихся в строй тяжелораненых.
8 сентября в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.