Марочко: ВСУ перебрасывают к линии фронта под Красным Лиманом ограниченно годных
- AP
Как уточнил Марочко в беседе с РИА Новости, ссылаясь на свои источники, на Сватовско-Кременском участке в некоторых районах командование ВСУ перебрасывает военных с боевым опытом со второстепенных позиций на передовую.
«Вместо них на вторую и третью линии обороны прибывают мобилизованные граждане, в большей степени возрастом 50+, а также ограниченно годные к прохождению военной службы», — рассказал он.
Также, по его словам, в среде воинского состава отмечены украинские военнослужащие, вернувшиеся после получения тяжёлых ранений.
Ранее в Верховную раду внесли законопроект, который предлагает студентам идти служить в украинскую армию в обмен на бесплатное обучение.