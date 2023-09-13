Марочко: ВСУ перебрасывают к линии фронта под Красным Лиманом ограниченно годных

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают к линии фронта под Красным Лиманом возрастных мобилизованных, ограниченно годных к службе и вернувшихся в строй тяжелораненых.

Как уточнил Марочко в беседе с РИА Новости, ссылаясь на свои источники, на Сватовско-Кременском участке в некоторых районах командование ВСУ перебрасывает военных с боевым опытом со второстепенных позиций на передовую.

«Вместо них на вторую и третью линии обороны прибывают мобилизованные граждане, в большей степени возрастом 50+, а также ограниченно годные к прохождению военной службы», — рассказал он.

Также, по его словам, в среде воинского состава отмечены украинские военнослужащие, вернувшиеся после получения тяжёлых ранений.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, который предлагает студентам идти служить в украинскую армию в обмен на бесплатное обучение.