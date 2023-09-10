В Киеве предложили убрать статус «ограниченно годен» к воинской службе

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с предложением по отмене статуса «ограниченно годен» в отношении воинской службы.

По его словам, если призывник в силу здоровья непригоден к службе с автоматом в руках на фронте, то он может выполнять задачи в штабе или в составе ракетных войск, а также в сфере IT.

«Нужно убрать «ограниченно пригодный». Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден», — передаёт ТАСС слова омбудсмена.

Лубинец добавил, что он призвал урегулировать вопрос понятий «ограниченно годен», «не пригоден», «полностью пригоден» на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, который предлагает студентам идти служить в украинскую армию в обмен на бесплатное обучение.