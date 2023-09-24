Примкнувший к ВСУ испанский наёмник пожаловался на скудное оснащение армии
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В интервью TVE он отметил, что некоторым бойцам приходится самим покупать снаряжение. По словам наёмника, зарплата может достигать €4 тыс., однако он уже два месяца её не получал.
Арроба добавил, что в зоне спецоперации ведётся постоянный перекрёстный огонь, а над головами бесперебойно гремит артиллерия.
Перевод статьи подготовило ИноТВ.
Ранее колумбийский наёмник Орландо заявил, что соотечественники едут на Украину, так как на родине не ценят военных и платят им маленькую пенсию.