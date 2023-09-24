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Примкнувший к ВСУ испанский наёмник пожаловался на скудное оснащение армии

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Давление со стороны российской армии огромное, а ресурсы у украинских войск скудные, рассказал испанский наёмник Альберто Арроба, который участвует в боях на стороне ВСУ в районе Купянска.
Примкнувший к ВСУ испанский наёмник пожаловался на скудное оснащение армии
  • Gettyimages.ru

В интервью TVE он отметил, что некоторым бойцам приходится самим покупать снаряжение. По словам наёмника, зарплата может достигать €4 тыс., однако он уже два месяца её не получал.

Арроба добавил, что в зоне спецоперации ведётся постоянный перекрёстный огонь, а над головами бесперебойно гремит артиллерия.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее колумбийский наёмник Орландо заявил, что соотечественники едут на Украину, так как на родине не ценят военных и платят им маленькую пенсию.

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