Сражающийся на стороне ВСУ колумбийский наёмник Орландо в интервью испанской газете El Mundo заявил, что соотечественники едут на Украину, так как на родине не ценят военных и платят им маленькую пенсию.

«К сожалению, колумбийские военные не ценятся в нашей стране. Пенсия солдата с 20-летним стажем составляет около €200 в месяц. На это в Колумбии не проживёшь», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что Орландо на протяжении почти 20 лет служил в одном из элитных подразделений Колумбии.

Ранее сообщалось, что наёмник из Колумбии Алехандро Эррера, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, погиб в зоне специальной военной операции.

Также стало известно, что британский наёмник Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при миномётном обстреле.