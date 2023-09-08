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Колумбийский наёмник объяснил свои визиты на Украину низкими пенсиями на родине

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Сражающийся на стороне ВСУ колумбийский наёмник Орландо в интервью испанской газете El Mundo заявил, что соотечественники едут на Украину, так как на родине не ценят военных и платят им маленькую пенсию.
Колумбийский наёмник объяснил свои визиты на Украину низкими пенсиями на родине
  • AP
  • © Libkos

«К сожалению, колумбийские военные не ценятся в нашей стране. Пенсия солдата с 20-летним стажем составляет около €200 в месяц. На это в Колумбии не проживёшь», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что Орландо на протяжении почти 20 лет служил в одном из элитных подразделений Колумбии.

Ранее сообщалось, что наёмник из Колумбии Алехандро Эррера, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, погиб в зоне специальной военной операции.

Также стало известно, что британский наёмник Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при миномётном обстреле.

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