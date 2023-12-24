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МО Украины: демобилизация произойдёт только после завершения конфликта с Россией

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Военнослужащих Вооружённых сил Украины начнут демобилизовать лишь по завершении конфликта с Россией. С заявлением об этом выступил министр обороны страны Рустем Умеров.
МО Украины: демобилизация произойдёт только после завершения конфликта с Россией
  • AP

В интервью украинскому изданию «Общественное» глава украинского военного ведомства отметил, что слово «демобилизация» в стране смогут использовать лишь после того, как закончится конфликт с Россией.

Умеров уточнил, что на текущий момент прорабатывается механизм частичного увольнения и другие решения, которые позволили бы военнослужащим отдохнуть и частично освободиться от службы.

«То есть мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически», — заявил он.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что из 1 млн солдат ВСУ воюют лишь 300 тысяч.

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