МО Украины: демобилизация произойдёт только после завершения конфликта с Россией

Военнослужащих Вооружённых сил Украины начнут демобилизовать лишь по завершении конфликта с Россией. С заявлением об этом выступил министр обороны страны Рустем Умеров.

В интервью украинскому изданию «Общественное» глава украинского военного ведомства отметил, что слово «демобилизация» в стране смогут использовать лишь после того, как закончится конфликт с Россией.

Умеров уточнил, что на текущий момент прорабатывается механизм частичного увольнения и другие решения, которые позволили бы военнослужащим отдохнуть и частично освободиться от службы.

«То есть мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически», — заявил он.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что из 1 млн солдат ВСУ воюют лишь 300 тысяч.