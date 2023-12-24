МО Украины: демобилизация произойдёт только после завершения конфликта с Россией
- AP
В интервью украинскому изданию «Общественное» глава украинского военного ведомства отметил, что слово «демобилизация» в стране смогут использовать лишь после того, как закончится конфликт с Россией.
Умеров уточнил, что на текущий момент прорабатывается механизм частичного увольнения и другие решения, которые позволили бы военнослужащим отдохнуть и частично освободиться от службы.
«То есть мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически», — заявил он.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что из 1 млн солдат ВСУ воюют лишь 300 тысяч.