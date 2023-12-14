Депутат Рады Безуглая: из миллиона солдат ВСУ воюют лишь 300 тысяч

Из общей численности украинских войск почти в 1 млн человек в боевых действиях участвуют только 300 тыс. военных, рассказала зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тыс.? Что делают остальные 700 тыс.?» — написала она в соцсетях.

Кроме того, как сообщало РИА Новости, депутат задалась вопросом об экономической целесообразности содержания такого большого числа тыловых солдат и возмутилась отказом от демобилизации в армии с учётом такого большого резерва бойцов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Сухопутных войсках ВСУ служат 600 тыс. военных.