В МО Украины заявили, что в любом случае наберут в ВСУ нужное количество людей

Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.

Его слова приводит украинское издание «СТРАНА.ua».

Павлюк отметил, что ведомство заинтересовано набрать как можно больше людей с помощью механизма рекрутинга. Однако, по его словам, есть необходимость участвовать в боях, поэтому власти всё равно доберут то количество солдат, которое нужно Минобороны.

«Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации — всё равно придётся добирать. Что мы будем делать, говорить: «Извините, мы не хотим защищать страну — ну ладно?» — заявил спикер.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны участвовать все украинцы.