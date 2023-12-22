В МО Украины заявили, что в любом случае наберут в ВСУ нужное количество людей
- AP
Его слова приводит украинское издание «СТРАНА.ua».
Павлюк отметил, что ведомство заинтересовано набрать как можно больше людей с помощью механизма рекрутинга. Однако, по его словам, есть необходимость участвовать в боях, поэтому власти всё равно доберут то количество солдат, которое нужно Минобороны.
«Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации — всё равно придётся добирать. Что мы будем делать, говорить: «Извините, мы не хотим защищать страну — ну ладно?» — заявил спикер.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в конфликте с Россией должны участвовать все украинцы.