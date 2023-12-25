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Не вставших на воинский учёт украинцев за границей предложили лишить ряда прав

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Член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что граждан Украины, которые не встали на воинский учёт за границей, могут лишить права на консульские и банковские услуги.
Не вставших на воинский учёт украинцев за границей предложили лишить ряда прав
  • Gettyimages.ru
  • © Evgenij84

По его словам, из-за запрета на консульские услуги, если у украинца выйдет срок действия паспорта, то новый никто не сможет ему предоставить.

Кроме того, не будет возможности получить услугу в виде доверенности, например, когда делают доверенность на суды на Украине, чтобы продать имущество. Также запрет может коснуться и банков.

«Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учёт. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты», — цитирует Ивченко издание «СТРАНА.ua».

Ранее член Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что избегающих мобилизации украинцев будут поражать в правах.

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