Не вставших на воинский учёт украинцев за границей предложили лишить ряда прав

Член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что граждан Украины, которые не встали на воинский учёт за границей, могут лишить права на консульские и банковские услуги.

По его словам, из-за запрета на консульские услуги, если у украинца выйдет срок действия паспорта, то новый никто не сможет ему предоставить.

Кроме того, не будет возможности получить услугу в виде доверенности, например, когда делают доверенность на суды на Украине, чтобы продать имущество. Также запрет может коснуться и банков.

«Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учёт. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты», — цитирует Ивченко издание «СТРАНА.ua».

Ранее член Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что избегающих мобилизации украинцев будут поражать в правах.