Не вставших на воинский учёт украинцев за границей предложили лишить ряда прав
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По его словам, из-за запрета на консульские услуги, если у украинца выйдет срок действия паспорта, то новый никто не сможет ему предоставить.
Кроме того, не будет возможности получить услугу в виде доверенности, например, когда делают доверенность на суды на Украине, чтобы продать имущество. Также запрет может коснуться и банков.
«Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учёт. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты», — цитирует Ивченко издание «СТРАНА.ua».
Ранее член Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что избегающих мобилизации украинцев будут поражать в правах.