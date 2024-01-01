FT: слова Залужного о тупике на фронте разозлили Зеленского
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Отмечается, что Залужный до интервью журналу The Economist не был на первых страницах СМИ.
«Он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — говорится в заявлении.
В ноябре Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
По словам бывшего полковника СБУ Олега Старикова, Вооружённые силы России методично ищут слабые места в обороне украинской армии, чтобы прорвать фронт ВС Украины.