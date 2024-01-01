FT: слова Залужного о тупике на фронте разозлили Зеленского

Слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на поле боя разозлили Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что Залужный до интервью журналу The Economist не был на первых страницах СМИ.

«Он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — говорится в заявлении.

В ноябре Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

По словам бывшего полковника СБУ Олега Старикова, Вооружённые силы России методично ищут слабые места в обороне украинской армии, чтобы прорвать фронт ВС Украины.