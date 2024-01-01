Бывший полковник СБУ Стариков: фронт ВСУ рухнет из-за мобилизованных

Вооружённые силы России методично ищут слабые места в обороне украинской армии, чтобы прорвать фронт ВС Украины, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Студия Руслана Бизяева».

«Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение... рухнет», — сказал он.

При этом Стариков отметил, что российская армия не торопится и выполняет поставленные перед ней задачи в плановом порядке.

Они также привёл насильственную мобилизацию в качестве ключевой причины грядущего обвала фронта Вооружённых сил Украины.

Ранее Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения заявил, что каждый гражданин Украины должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед государством.

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