Economist: Зеленский барабанил пальцами по столу на интервью из-за злости
Об этом пишет сам британский журнал.
«Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате», — говорится в публикации.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.
Также, по его словам, украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.