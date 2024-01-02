Economist: Зеленский барабанил пальцами по столу на интервью из-за злости

Владимир Зеленский демонстрировал раздражённость и злость во время своего интервью Economist.

Об этом пишет сам британский журнал.

«Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.

Также, по его словам, украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.