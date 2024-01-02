В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке.

С таким заявлением в интервью британскому журналу Economist выступил Владимир Зеленский.

«Изолирование Крыма,... и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность для нас», — сказал он.

Кроме того, Зеленский назвал будущую операцию ВСУ против Крыма «примером для всего мира».

Ранее в MWM заявили, что планы НАТО по захвату Крыма ВСУ обернулись огромными потерями.

Также депутат Михаил Шеремет назвал больными измышлениями слова Зеленского о Крыме в ходе его новогоднего обращения.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.