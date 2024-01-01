Депутат Шеремет назвал больными измышлениями слова Зеленского о Крыме

Слова Владимира Зеленского о Крыме являются фикцией и больными измышлениями. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее Зеленский в ходе новогоднего обращения применительно к жителям Крыма и новых российских регионов использовал словосочетание «все наши». «Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениями», — приводит РИА Новости слова Шеремета. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР. Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.