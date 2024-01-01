Депутат Шеремет назвал больными измышлениями слова Зеленского о Крыме
Ранее Зеленский в ходе новогоднего обращения применительно к жителям Крыма и новых российских регионов использовал словосочетание «все наши».
«Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениями», — приводит РИА Новости слова Шеремета.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.