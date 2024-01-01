RT в Telegram
Подпишись

Глава Крыма Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР.
Глава Крыма Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР
  • РИА Новости

«1 января на территориях бывшей Украинской ССР, пока ещё оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря», — написал он в Telegram.

По словам Аксёнова, информации о том, состоится ли шествие в этом году, пока нет. Вместе с этим он отметил, что часть «участников шабашей» уже «отправились к своему кумиру и ходят с факелами в аду» или сбежали в Европу «мыть унитазы».

Мэр Львова Андрей Садовой ранее сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.

Также стало известно, что ВКС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов базирования самолётов — носителей крылатых ракет Storm Shadow.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить