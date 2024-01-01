Российские ВКС поразили украинские аэродромы базирования носителей Storm Shadow
- РИА Новости
«Нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолёты — носители крылатых ракет Storm Shadow... Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны России.
Ранее глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Юрий Малашко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после взрывов.
Мэр Львова Андрей Садовой заявил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.