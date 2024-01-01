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Российские ВКС поразили украинские аэродромы базирования носителей Storm Shadow

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ВКС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов базирования самолётов — носителей крылатых ракет Storm Shadow.
Российские ВКС поразили украинские аэродромы базирования носителей Storm Shadow
  • РИА Новости

«Нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолёты — носители крылатых ракет Storm Shadow... Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны России.

Ранее глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Юрий Малашко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после взрывов.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.

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