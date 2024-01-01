В украинских районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Юрий Малашко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после взрывов.

Об этом он сообщил в своём Telegram.

По словам Малашко, взрывами было повреждено несколько объектов, однако количество он не уточнил.

Ранее представитель оперативного командования «Юг» ВС Украины Наталья Гуменюк заявила, что объект портовой инфраструктуры получил повреждение в Одессе.

Также в Днепропетровске на Украине из-за взрывов произошёл пожар.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.