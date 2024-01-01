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Глава ОВА Лысак: на предприятии в Днепропетровске из-за взрывов возник пожар

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В Днепропетровске на Украине из-за взрывов произошёл пожар, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в Днепропетровске на одном из предприятий произошло возгорание.

В течение часа пожарные потушили огонь, заявил Лысак.

При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идёт речь.

Ранее представитель оперативного командования «Юг» ВС Украины Наталья Гуменюк заявила, что объект портовой инфраструктуры получил повреждение в Одессе.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.

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