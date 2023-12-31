Власти Киева сообщили о повреждении 63% энергетических объектов в 2023 году
Об этом пишет РИА Новости.
«Было повреждено 63% энергетических объектов города», — сообщил он.
Попко добавил, что в тёплый период года тысячи специалистов работали, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к отопительному сезону.
Ранее объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном киевским властям городе Херсоне.
29 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрывы прогремели ночью и утром на ряде объектов на Украине.