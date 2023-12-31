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Власти Киева сообщили о повреждении 63% энергетических объектов в 2023 году

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В 2023 году были повреждены или разрушены 63% объектов инфраструктуры Киева, заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Об этом пишет РИА Новости.

«Было повреждено 63% энергетических объектов города», — сообщил он.

Попко добавил, что в тёплый период года тысячи специалистов работали, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к отопительному сезону.

Ранее объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном киевским властям городе Херсоне.

29 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрывы прогремели ночью и утром на ряде объектов на Украине.

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