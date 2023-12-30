В подконтрольном Киеву Херсоне повреждён объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном киевским властям городе Херсоне, сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.

Об этом он написал в Telegram.

«Попадание в объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

При этом Прокудин не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Вечером 29 декабря в Херсоне произошли взрывы.