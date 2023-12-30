В подконтрольном Киеву Херсоне повреждён объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном киевским властям городе Херсоне, сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.
Об этом он написал в Telegram.
«Попадание в объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
При этом Прокудин не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.
Вечером 29 декабря в Херсоне произошли взрывы.
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