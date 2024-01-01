Во Львове уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.

«В день рождения Степана Бандеры... полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще», — написал он в Telegram.

Ранее представитель оперативного командования «Юг» ВС Украины Наталья Гуменюк заявила, что объект портовой инфраструктуры получил повреждение в Одессе.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).