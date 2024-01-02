Планы НАТО по захвату Крыма украинскими войсками обернулись огромными потерями поставленной ВСУ техники.

С таким заявлением выступили в Military Watch Magazine.

По данным журнала, некоторые из наиболее известных образцов техники, задействованных ВСУ, такие как танки Leopard 2A6 и БМП Bradley, были уничтожены российскими войсками в первые дни украинского «наступления».

Ранее депутат Михаил Шеремет назвал больными измышлениями слова Владимира Зеленского о Крыме.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.