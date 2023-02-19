IFOP: рейтинг Макрона достиг рекордного минимума за три года

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона за последние три года достигла рекордного минимума и составила 32%.

Об этом информирует издание Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса IFOP.

«Только 32% французов поддерживают действия Макрона, что является рекордно низким уровнем с февраля 2020 года, до пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

В статье сказано, что рекордно низкие уровни популярности французского лидера связаны с недовольством общественности проведением пенсионной реформы.

11 февраля демонстрации против повышения пенсионного возраста, прошедшие во Франции, собрали 963 тыс. человек.

7 февраля сообщалось, что на демонстрации против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.