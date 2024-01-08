«Горячие головы»: как развивается ситуация с возможными поставками ракет Taurus Украине

Премьер-министр Баварии и лидер оппозиционной партии ХСС Маркус Зёдер вслед за рядом других политиков Германии призвал руководство ФРГ передать Украине крылатые ракеты Taurus. По его словам, такой шаг позволил бы Киеву избежать поражения. Призывы действовать более решительно на украинском направлении звучат и в правительственной коалиции. В частности, поставить ВСУ Taurus потребовали представители зелёных и Свободной демократической партии. Однако правительство ФРГ пока что не спешит отправлять эти системы на Украину. Аналитики полагают, что кабмин Шольца опасается перейти точку невозврата в отношениях с РФ в случае поставок ВСУ подобного оружия.

Лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал правительство ФРГ передать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом он заявил 6 января перед открытием совещания федеральных депутатов от ХСС в верхнебаварском монастыре Зееон, сообщает портал T-Online.

Напомним, ракеты Taurus производятся немецко-шведским предприятием TAURUS Systems GmbH. Дальность действия этих снарядов может достигать 500 км. До сих пор Запад не поставлял столь дальнобойные боеприпасы Киеву.

По словам Зёдера, передача Taurus дала бы Украине возможность «отразить постоянные атаки дронами и ракетами» со стороны России. Это «единственный серьёзный шанс, для того чтобы Украина нашла новую смелость и русские не победили», приводит слова Зёдера T-Online.

По мнению баварского премьера, если Россия одержит верх в противостоянии с Украиной, а США будут держаться в стороне от международных кризисов, то Германия и Евросоюз столкнутся с проблемами в области безопасности.

Маркус Зёдер

AP

© John MacDougall

Зёдер также высказался за усиление Вооружённых сил ФРГ. В частности, он поддержал возвращение к обязательной военной службе по призыву.

«Мы испытываем большую симпатию к обязательной службе (на благо общества. — RT). Только эту обязательную службу почти невозможно ввести по конституционно-правовым причинам. Военную службу можно ввести по решению немецкого бундестага», — заявил он.

После этого немецкий политик призвал к наращиванию технического оснащения бундесвера, в том числе за счёт поставок дронов.

Растущее давление

Стоит отметить, что в последнее время в ФРГ усилилось давление на канцлера Олафа Шольца из-за его нежелания передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Призывы действовать более решительно в этом вопросе звучат в том числе и в правительственной коалиции.

Так, уполномоченная фракции «Зелёные» по оборонной политике Сара Нанни считает, что «поставки крылатых ракет Taurus на Украину давно назрели».

«Самая эффективная защита против российских ударов с воздуха — это удары по целям на российской территории и в занятых восточноукраинских областях, откуда Россия производит свои нападения», — приводит её слова T-Online.

При этом Нанни подчеркнула, что «сдержанность» в вопросе с Taurus «исходит прежде всего от федерального канцлера и не является общей позицией федерального правительства».

Аналогичного мнения придерживается и глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии (СвДП). По её мнению, поставки Taurus позволили бы ВСУ наносить удары по российским линиям снабжения.

Мари-Агнес Штрак-Циммерман

globallookpress.com

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Это не первая попытка членов партий, входящих в правящую коалицию, повлиять на кабмин в этом вопросе. Осенью прошлого года депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц, глава комитета парламента ФРГ по европейским делам Антон Хофрайтер («Зелёные») и Мари-Агнес Штрак-Циммерман направили Шольцу и министру обороны Борису Писториусу совместное письмо с просьбой как можно скорее передать Украине Taurus.

Среди оппозиции, помимо Зёдера из ХСС, за более агрессивную политику на украинском направлении выступают и некоторые представители Христианско-демократического союза (ХДС). В частности, внешнеполитический эксперт этой партии Родерих Кизеветтер из-за отказа Шольца поставлять Украине дальнобойные ракеты фактически обвинил канцлера в поддержке России.

«Недостаточная поддержка (Украины. — RT) — это не только неоказание помощи, что задирает наверх число украинских жертв, но и де-факто поддержка России», — заявил он.

По его словам, Taurus важны для Киева, «так как эта система эффективна и с её помощью могут быть выбиты структуры снабжения и командования (России. — RT) далеко за линией фронта».

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Между тем правительство ФРГ не торопится передавать ВСУ Taurus. В октябре прошлого года, выступая на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, Олаф Шольц объяснил такую позицию Берлина нежеланием роста эскалации конфликта.

«Мы, разумеется, должны сделать всё возможное, чтобы не было эскалации войны и чтобы Германия не стала участницей конфликта. Это также моя задача как канцлера», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о поставках Taurus.

Кроме того, преградой для передачи Taurus, по данным СМИ, является тот факт, что с большой долей вероятности немецким специалистам придётся принимать участие в обслуживании этих ракет на Украине. Но, по словам Шольца, Берлин не может допустить этого. «Участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно», — заявил канцлер Германии.

3 января 2024 года официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт во время брифинга подтвердил слова Шольца. Как сказал чиновник, позиция правительства в вопросе поставок Taurus Украине пока остаётся прежней.

Стоит отметить, что такую политику властей поддерживает и большая часть населения ФРГ. 16 октября 2023 года газета Der Tagesspiegel опубликовала результаты опроса, проведённого социологическим институтом YouGov, согласно которым за отказ от поставок Киеву крылатых ракет большой дальности выступают 55% немцев, в то время как противоположного мнения придерживаются лишь 26% опрошенных. При этом 39% респондентов склоняются к тому, что Берлин в целом оказывает Киеву слишком большую военную помощь.

«Иллюзии питать трудно»

По словам старшего научного сотрудника Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александра Камкина, ФРГ действительно направляет широкую линейку вооружений Киеву, однако это в основном «устаревшие системы», такие как танки Leopard или БМП Marder.

Ракеты Taurus являются более современным оружием и превосходят по эффективности поставляемые Киеву Западом крылатые ракеты Storm Shadow, поэтому их передача ВСУ означала бы переход ФРГ на новый уровень поддержки Украины, подчёркивает аналитик. В связи с этим Берлин опасается, что такой шаг может привести к дальнейшему ухудшению отношений между ФРГ и РФ, полагает Александр Камкин.

Боевики ВСУ ремонтируют танк Leopard 2

AP

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«В Германии есть горячие головы вроде Маркуса Зёдера или Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая чуть ли не требует дать ей автомат, чтобы ехать на Восточный фронт. Однако у правящих немецких кругов есть определённые опасения, что поставки Taurus станут точкой невозврата в отношениях с Россией», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Впрочем, как заявил в августе прошлого года посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, в Москве не исключают, что Германия всё же перейдёт черту в этом вопросе.

«Иллюзии насчёт возможного изменения подходов ФРГ к украинскому конфликту и внезапного осознания рисков эскалации, связанных с применением дальнобойных ракет, питать трудно», — сказал он в интервью «Известиям».

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Точку зрения дипломата разделяет и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его мнению, Москве необходимо исходить из того, что Украина рано или поздно может получить Taurus.

«Мы наблюдаем, как конфликт становится всё более интенсивным, ВСУ передаются всё более разрушительные виды вооружения. Так что нам надо исходить из того, что Запад будет идти и дальше на подобного рода эскалацию, в том числе и с Taurus», — сказал специалист в комментарии RT.

По мнению экспертов, ракеты Taurus позволят Украине совершать террористические атаки против России, но принципиально изменить динамику конфликта не смогут.

«Если Берлин пойдёт на передачу этих систем ВСУ, то они дадут возможность Киеву наносить отдельные террористические удары, хотя поставки и будут ограниченными. Возможно, что в том числе и по этой причине Берлин не спешит сейчас с их отправкой Украине. При этом принципиально изменить ситуацию на фронте Taurus в любом случае не смогут», — резюмировал Александр Камкин.