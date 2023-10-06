Шольц заявил, что военные бундесвера не смогли бы обслуживать Taurus на Украине
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Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на неофициальном саммите встречи глав европейских стран в испанской Гранаде, передаёт РИА Новости.
Он ответил на вопрос о том, на каких условиях Берлин решится отправить Киеву данные ракеты. По словам канцлера, каждое отдельное решение немецкие власти «согласовывают отдельно».
«И у нас есть один пункт: участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно», — объяснил Шольц.
Ранее он пообещал поставить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.