Узнать больше

Шольц заявил, что военные бундесвера не смогли бы обслуживать Taurus на Украине

Короткая ссылка
Военнослужащие немецкой армии не смогли бы принимать участие в обслуживании ракет дальнего действия Taurus ни на Украине, ни в какой-либо другой стране.
Шольц заявил, что военные бундесвера не смогли бы обслуживать Taurus на Украине
  • globallookpress.com
  • © Gene Blevins

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на неофициальном саммите встречи глав европейских стран в испанской Гранаде, передаёт РИА Новости.

Он ответил на вопрос о том, на каких условиях Берлин решится отправить Киеву данные ракеты. По словам канцлера, каждое отдельное решение немецкие власти «согласовывают отдельно».

«И у нас есть один пункт: участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно», — объяснил Шольц.

Ранее он пообещал поставить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить