Узнать больше

Шольц пообещал поставить Украине ещё одну систему ПВО Patriot

Короткая ссылка
Германия перед грядущей зимой поставит Украине ещё одну систему ПВО Patriot, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц
Шольц пообещал поставить Украине ещё одну систему ПВО Patriot
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Я сообщил здесь украинскому президенту, что мы на зимние месяцы поставим очередную систему ПВО Patriot. Это то, что сейчас нужнее всего», — приводит РИА Новости слова Шольца на полях третьего саммита Европейского политсообщества в Испании.

Он отметил, что на данный момент поставка ВСУ ракет Taurus не рассматривается.

16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить