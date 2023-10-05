Шольц пообещал поставить Украине ещё одну систему ПВО Patriot
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«Я сообщил здесь украинскому президенту, что мы на зимние месяцы поставим очередную систему ПВО Patriot. Это то, что сейчас нужнее всего», — приводит РИА Новости слова Шольца на полях третьего саммита Европейского политсообщества в Испании.
Он отметил, что на данный момент поставка ВСУ ракет Taurus не рассматривается.
16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.