Шольц пообещал поставить Украине ещё одну систему ПВО Patriot

Германия перед грядущей зимой поставит Украине ещё одну систему ПВО Patriot, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Я сообщил здесь украинскому президенту, что мы на зимние месяцы поставим очередную систему ПВО Patriot. Это то, что сейчас нужнее всего», — приводит РИА Новости слова Шольца на полях третьего саммита Европейского политсообщества в Испании.

Он отметил, что на данный момент поставка ВСУ ракет Taurus не рассматривается.

16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.