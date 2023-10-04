Госдеп США одобрил продажу Испании модернизированных ЗРК Patriot
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«Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок Patriot Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на $2,8 млрд», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что конгресс США уведомили о согласовании.
16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.