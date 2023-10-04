Госдеп США одобрил продажу Испании модернизированных ЗРК Patriot

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных ЗРК Patriot и оборудования к ним на сумму $2,8 млрд, сообщает Пентагон.

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«Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок Patriot Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на $2,8 млрд», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что конгресс США уведомили о согласовании. 16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.