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Госдеп США одобрил продажу Испании модернизированных ЗРК Patriot

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Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Испании модернизированных ЗРК Patriot и оборудования к ним на сумму $2,8 млрд, сообщает Пентагон.
Госдеп США одобрил продажу Испании модернизированных ЗРК Patriot
  • Gettyimages.ru

«Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок Patriot Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на $2,8 млрд», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что конгресс США уведомили о согласовании.

16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.

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