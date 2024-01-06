Депутаты от двух партий в Германии призвали наносить удары по объектам в России

Депутаты от двух германских партий призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Taurus, а также открыто заявили о необходимости наносить удары по объектам на территории России.

Так, представитель партии «Зелёные» Сара Нанни заявила, что поставка Taurus Украине уже давно назрела.

«Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер также выступил за поставку Киеву такого типа ракет, которые помогут Украине «уничтожить Крымский мост и Черноморский флот».

19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые силовые попытки ВСУ посягнуть на Крым получат незамедлительный и жёсткий ответ России.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.