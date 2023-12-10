«Факты опровергают слова Шольца»: в России ответили на обвинения в прекращении поставок газа в Европу

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в республику и страны Евросоюза. Как утверждает канцлер, Москва намеренно остановила экспорт, в результате чего Германия недосчиталась половины поставляемого газа, а Европа лишилась 120 млрд кубометров этого топлива. В свою очередь, в Москве отметили, что утверждения главы немецкого кабмина не соответствуют действительности. Ранее в России неоднократно указывали, что западное направление поставок газа всё ещё остаётся открытым. Как напоминают эксперты, именно политика действующих германских властей во многом спровоцировала экономический кризис в стране.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в глубоком энергетическом кризисе, с которым столкнулись Германия и Европа.

«И Россия, да, Россия прекратила снабжать Европу энергией. Некоторые из АдГ (партии «Альтернатива для Германии». — RT), некоторые из тех, кто всё переиначивают, утверждают обратное, но это российский президент остановил поставки газа по исправному газопроводу. В результате 50% газового снабжения Германии оказалось под угрозой», — заявил Шольц на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Как утверждает глава немецкого правительства, в общей сложности Европа лишилась 120 млрд кубометров газа. Дефицит привёл к росту цен. Вместе с тем, по словам канцлера, немецкие власти «приняли быстрые меры».

«Обеспечили новые маршруты поставок. Стали импортировать по трубопроводу больше газа из Норвегии, больше газа из восточноевропейских портов. Расширили нашу инфраструктуру, чтобы газ мог приходить с Юга и Севера. А также с беспрецедентной для Германии скоростью построили терминалы СПГ на северном побережье страны. Дорогие товарищи, благодаря нам Германия пережила эту зиму», — сообщил Шольц.

На обвинения германского канцлера отреагировали в Москве, назвав их не соответствующими действительности.

«Немец (Шольц. — RT) врёт и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут! — написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (Twitter).

«Перешли к диверсиям»

Напомним, поставки газа в Германию существенно осложнились после подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года.

После этого Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, а президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсия была направлена на разрушение общеевропейской энергетической инфраструктуры. Российский лидер сообщил, что взрывы были организованы англосаксонскими странами.

Газораспределительная станция трубопровода «Северный поток — 2»

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© Bodo Marks/picture alliance

«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — сказал Путин в сентябре прошлого года.

Впоследствии глава государства согласился с выводами американского журналиста Сеймура Херша, который обвинил в диверсии власти Соединённых Штатов. По словам журналиста, Вашингтон шантажировал Москву готовностью уничтожить трубопровод, если она начнёт военную операцию против Киева.

«Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: мы взорвём трубопроводы, если ты перешагнёшь границу Украины», — пояснил Херш.

1 ноября текущего года на совещании по экономическим вопросам российский президент допустил, что Соединённые Штаты могут организовать диверсии и на других трубопроводах ЕС для дальнейших обвинений в адрес РФ.

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«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком». Не стоит исключать и провокаций вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она (труба. — RT) сама-то ничего из себя не представляет, объёмы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб. Вот такие вещи, конечно, могут использовать против нас», — сказал Путин.

При этом, несмотря на диверсию на «Северных потоках», Москва не прекращала поставлять энергоресурсы в европейские страны. Выступая на проходившем недавно Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия никогда не закрывала западное направление экспорта газа и продолжает прокачку по украинской газотранспортной системе (ГТС) и «Турецкому потоку». Глава ведомства подчеркнул, что инициатором прекращения поставок являются сами европейские государства.

«Ни Россия, ни «Газпром» не закрыли западное направление… Поставки в Европу прекращены по инициативе европейских стран. Мы все равно считаем себя надёжным поставщиком. У нас поставки идут через Украину, мы продолжаем поставлять через это направление в страны Центральной Европы. Кроме того, у нас идут поставки в Европу через «Турецкий поток», в страны Южной Европы. Есть поставки сжиженного природного газа», — напомнил Шульгинов.

Как отметил в разговоре с RT заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, поставки российского газа в Германию значительно сократились, но по совершенно не зависящим от РФ причинам.

«Поставки сокращались из-за того, что компания Siemens Energy прекратила выполнять свои обязательства по обслуживанию турбин компрессорной станции Портовая (комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в Ленинградской области. — RT). При этом никаких гарантий по выполнению этих работ не было дано, в том числе и со стороны правительства Германии», — сказал Гривач.

Также он напомнил о множестве антироссийских санкций, которые приняла ФРГ и ЕС, и отъёму активов «Газпрома» в Германии, которые сначала перешли под внешнее управление Берлина, а затем были национализированы.

Танкер с СПГ для Германии

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© David Hecker

«Вишенкой на торте стал подрыв «Северных потоков» с демонстративным «замыливанием» расследования компетентными органами стран ЕС, в том числе Германии. Факты полностью опровергают слова господина Шольца», — подчеркнул Гривач.

«Валить всё на Россию»

Как указывают эксперты, именно политика Шольца стала одной из основных причин непростой ситуации в германской экономике. Так, из-за отсутствия прежнего объёма энергоресурсов и взрывного роста цен на газ в ФРГ начался масштабный бюджетный и промышленный кризис.

«Действия правительства Шольца привели к большим трудностям как для экономики Германии в целом, так и для энергоёмкой промышленности, прежде всего химической. Конечно, он будет оправдываться и валить всё на Россию и её президента. Но вряд ли ему верят даже его избиратели, не говоря уже об оппонентах», — отметил Гривач.

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Впрочем, несмотря на острый экономический кризис, Шольц не намерен отказываться от курса на военную поддержку Украины. Вместе с тем канцлер ФРГ признаёт, что помощь Киеву стала серьёзным «финансовым вызовом» для республики.

На сегодняшний день совокупные расходы Берлина на поддержку режима Зеленского превысили €25 млрд с февраля 2022-го. При этом бюджетные затраты на Украину на 2024 год пока не согласованы из-за фискальных проблем.

8 декабря, накануне съезда СДПГ, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не видит возможностей для выделения дополнительных средств на поддержку Киева сверх программы ЕС.

«Здесь должно быть ясно, что мы всеми возможными средствами продолжаем обеспечивать способность Украины к сопротивлению в этой ужасной войне. Но, сверх того, мы не видим острой необходимости и возможностей для выделения дополнительных средств на новые проекты», — сообщил Линднер журналистам.

На этом фоне наблюдается дальнейшее падение популярности Шольца. Согласно данным последнего опроса, проведённого социологической службой YouGov, 74% респондентов полагают, что он плохо справляется со своими обязанностями. Только 22% граждан положительно оценивают работу правительства.

Объект газовой инфраструктуры ФРГ

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© Jens Büttner/picture alliance

На фоне возросшего негатива к канцлеру и его правительству в Германии звучат призывы уйти в отставку и немедленно провести досрочные выборы. Соответствующее заявление ранее опубликовала «Альтернатива для Германии».

В комментарии RT руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что обвинениями в адрес России Шольц пытается снять с себя ответственность за кризис. При этом он не исключил вероятности досрочных выборов в бундестаг, если рейтинг канцлера достигнет минимальной отметки.

«Нынешнее правительство ФРГ приняло политическое решение ничего не делать в плане расследования взрывов на «Северных потоках». Обвинениями против России Шольц работает на европейскую пропаганду. Но максимум, что он сможет сделать — это остаться на посту главы правительства, если, конечно, не будет досрочных выборов — такой вариант не исключён», — сказал Белов.

Как считает эксперт, со временем Германия начнёт восстанавливать закупки российских энергоресурсов.