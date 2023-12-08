«Без оглядки на Брюссель и Вашингтон»: почему в Словакии заговорили о важности диалога с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг идею о том, что из-за конфликта на Украине нужно делать вид, что РФ не существует. По его словам, «Россия была, есть и будет». Премьер также заявил, что Братислава должна готовиться к «стандартизации словацко-российских отношений». Помимо прочего, Фицо подчеркнул, что Словакия намерена руководствоваться собственными интересами во внешней политике. При этом он констатировал, что антироссийские санкции не только не работают, но и часто вредят ЕС и Словакии, однако в Брюсселе это табуированная тема. Эксперты, со своей стороны, отмечают, что Фицо, как и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пытается действовать без оглядки на Евросоюз и США. И в том случае, если Словакии удастся выдержать давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, то российско-словацкое взаимовыгодное партнёрство может быть восстановлено, говорят аналитики.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о важности диалога с Россией и назвал его необходимым. Он также отверг идею, что из-за конфликта на Украине нужно делать вид, что РФ не существует.

«Я хочу открыто сказать, что отвергаю представление о том, что России не существует: Россия была, есть и будет... Россия в прошлом была важным партнёром Словакии, но сегодня я должен констатировать, что отношения практически мертвы. Сегодня наше посольство в Москве, как и представительство России в Братиславе, находятся в полной изоляции, ни с кем не встречаются, но я не думаю, что это правильно, мы должны разговаривать. Если мы не будем разговаривать, тогда не будет продвижения», — заявил Фицо, отвечая на вопросы в парламенте. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению словацкого премьера, в какой-то момент конфликт на Украине закончится и произойдёт «значительная стандартизация отношений» с РФ.

Фицо также подтвердил, что в офисе правительства Словакии прошла встреча с послами России и США.

«Содержание этих встреч было стандартным, потому что Словакия — это страна, которая имела и будет иметь дружеские отношения с каждой страной в мире, которая также заинтересована в этом», — сказал премьер-министр.

Впрочем, по его словам, он ранее сказал послу РФ, что считает использование военной силы на Украине нарушением международного права.

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«Но это не значит, что я не встречусь с ним и не подам ему руку, ведь то же самое мы сказали, когда была использована военная сила в Ираке... а сейчас я что, не должен иметь нормальные отношения с послом США? Или нужно делать вид, что США не существует?» — заметил Фицо.

Он также указал, что Словакия будет придерживаться собственных интересов в сфере внешней политики.

При этом Фицо констатировал, что антироссийские санкции не работают, однако это табуированная тема в Брюсселе.

«Работают или не работают санкции, которые были приняты в огромном размере против России, к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема. Если вы пытаетесь поднять эту тему, хотите намекнуть, что санкции не работают, то, как обычно, вам скажут, что вы политически некорректны, хоть это и правда. Но не полагается такую правду говорить», — рассказал премьер.

В итоге рестрикции привели к тому, что Россия стала самостоятельной в ряде отраслей, добавил политик. К тому же, как он отметил, наивно полагать, что если россияне не смогут купить американский телефон, то у них не получится «его заменить телефоном из Китая или какой-нибудь другой страны».

«А самое плохое — это то, что санкции часто вредили Европейскому союзу и Словакии», — констатировал Фицо.

Роберт Фицо в окружении своих сторонников после победы на парламентских выборах его партии

Gettyimages.ru

© Janos Kummer

Он также подчеркнул, что Братислава не поддержит новый санкционный пакет против России, если в него войдут ограничения, касающиеся мирного атома.

«Не могу согласиться, как глава правительства, с такой санкцией, потому что она бы нам значительно могла навредить», — отметил словацкий премьер.

Внутриполитический контекст

Напомним, 30 сентября в Словакии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержала партия Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer), получив 42 из 150 мест в парламенте. Впоследствии Фицо смог создать правительственную коалицию вместе с политсилой «Голос — социальная демократия» (Hlas) и Словацкой национальной партией (SNS). Сейчас эта коалиция имеет поддержку 79 из 150 депутатов в парламенте. Но, как отмечает газета Politico, она «вряд ли понравится Украине». По данным издания, альянсом также не будут довольны те, кто ратует за солидарность ЕС, поскольку Фицо пообещал прекратить военную поддержку Словакией киевского режима и выступил против антироссийских санкций.

После назначения 25 октября на пост премьер-министра Словакии Фицо сохранил свой политический курс. Так, спустя два дня он заявил, что Братислава не намерена выражать согласие с военной помощью Украине и в то же время будет требовать от ЕС проведения глубокого анализа перед принятием Евросоюзом антироссийских санкций. По словам Фицо, необходимо изучить, как ограничения могут навредить республике. Как заявил впоследствии глава МИД Словакии Юрай Бланар, Братислава выступает против включения российского ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций ЕС, поскольку словацкие атомные электростанции на данный момент не в состоянии найти ему альтернативу.

Что же касается поставок вооружений киевскому режиму, Фицо после прихода к власти объявил на заседании правительства, что экспорт оружия и боеприпасов на Украину со складов Словакии закончен. Он напомнил, что словацкий кабмин принял решение прекратить такие транши для ВСУ. 14 ноября Минобороны республики уведомило НАТО об остановке поставок оружия на Украину. В конце того же месяца Фицо резюмировал, что стратегия ЕС и США по Украине «явно не работает». 4 декабря он и вовсе исключил поставки оружия Киеву в разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

«Мыслит на перспективу»

Эксперты, комментируя текущую риторику Фицо, указывают, что словацкий премьер пока следует своим предвыборным обещаниям.

«Не у многих европейских политиков это получается. Фицо нужно отдать должное, он держит обещания, которые звучали во время его кампании», — заявил в беседе с RT научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, обозначая необходимость развития связей с Россией, словацкий премьер «утверждает самостоятельность» внешней политики Братиславы.

«Фицо не живёт только сегодняшним днём, он мыслит на перспективу, отмечая важность наращивания контактов между Словакией и РФ. В сравнении с ним многие другие политики в Европе пока ещё даже не задумываются об этом, что говорит об определённой близорукости с их стороны. Фицо же — позитивный феномен в Восточной Европе, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступает со схожими идеями. Таким образом, можно говорить об укреплении тенденции в странах ЕС к самостоятельной внешней политике без постоянной оглядки на Брюссель и Вашингтон», — отметил аналитик.

Впрочем, руководство ЕС и США попытаются свести этот тренд на нет, прибегнув к давлению и запугиваниям, прогнозирует Оленченко.

«Руководящее звено Евросоюза даже не скрывает своей ориентации на американский политический курс, который нацелен на дальнейшее обострение отношений между Россией и Западом. Ставя цель изолировать РФ, в Вашингтоне и Брюсселе будут реагировать крайне отрицательно на планы отдельных стран объединения наладить отношения с Москвой. США будут действовать косвенно через своё лобби в лице европейских властей, чтобы воспрепятствовать нормализации словацко-российских отношений», — рассуждает эксперт.

Премьер Словакии Роберт Фицо и посол России в Братиславе Игорь Братчиков

РИА Новости

© МИД РФ

В то же время он не исключает, что аналогичные настроения со временем могут усиливаться не только в Словакии и Венгрии, но и в других странах ЕС.

«В ряде стран Евросоюза разные политики наверняка будут поддерживать идеи Фицо: и оппозиция во Франции, и альтернативные политические силы в Германии. В этих государствах уже сейчас есть немало голосов, которые высказываются примерно так же, как Фицо», — отметил аналитик.

Оленченко также напомнил, что прежде отношения между Россией и Словакией всегда носили добрососедский и взаимовыгодный характер.

«В заявлениях Фицо речь идёт о том, чтобы постепенно просто вернуться к этим традициям. И всё указывает на то, что премьер пытается вести внешнюю политику Словакии именно в этом направлении. В первую очередь в таком возрождении нуждаются внешнеэкономическое сотрудничество и торговля двух стран», — заметил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин считает, что Фицо здраво оценивает текущую ситуацию в области антироссийских рестрикций.

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«Санкционным давлением на РФ европейцы, по сути, сами создали себе очень большую проблему: из-за отсутствия доступных российских энергоресурсов значительно снизилась конкурентоспособность промышленности ЕС. Это хорошо видно на примере Германии, где концерны либо вообще сворачивают производства, либо переводят свои мощности в США. Как следствие — падение удельного веса ЕС в мировой экономике, а также снижение уровня жизни населения», — пояснил аналитик.

На этом фоне нормализация российско-словацких отношений выглядела бы вполне логично с точки зрения взаимовыгодного партнёрства, считает Камкин.

«Когда Фицо говорит о «стандартизации» таких связей, он в первую очередь имеет в виду налаживание прямого диалога между Братиславой и Москвой, а не через посредников в лице брюссельского руководства. Из-за риторики Фицо на Западе его наверняка объявят Орбаном номер два, нарушителем спокойствия в ЕС и сторонником президента РФ Владимира Путина», — сказал Камкин.

Однако у Словакии есть шансы наладить отношения с Россией, если она сможет игнорировать давление со стороны брюссельских чиновников, полагает Камкин.