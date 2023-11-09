Аналитики рассказали, как будет развиваться ситуация с поставками оружия Киеву

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв прокомментировали в беседе с RT сообщения СМИ о том, что отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов на более чем €40 млрд является признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.

По словам Оленченко, помимо усталости от Киева, среди западных стран наблюдается разочарование в поведении Владимира Зеленского, которое можно охарактеризовать как потребительское.

Он также отметил важность вопроса ресурсов. Например, как пояснил политолог, Словакия находится в достаточно непростом экономическом состоянии.

«Ей нужны ресурсы для обеспечения нормальной жизни населения, а с неё требуют оказывать эту помощь. Неблаговидную роль играет ЕК, которая постоянно требует, чтобы страны ЕС участвовали фактически в военных действиях. Поэтому американская пресса это констатирует, и, наверное, надо ещё это рассматривать как основания для того, чтобы и американцам корректировать свою позицию по помощи Зеленскому», — рассказал аналитик.

Как добавил Трухачёв, в Словакии к власти пришли политики, которые изначально выступали против поставок вооружения Украине.

«Словакии, по сути, уже нечего передать Украине, и эти суммы, которые предыдущее правительство думало направить на это, уже просто изымались из других статей бюджета. Поэтому расклад это меняет мало, разве что Словакия перестанет надрываться и изымать деньги из других статей собственного бюджета», — пояснил специалист.

Как подчеркнул эксперт, усталость от Украины существует, но пока поставки со стороны других государств продолжатся.

Ранее американская газета The Washington Post назвала отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов на более чем €40 млрд признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.

Отмечается, что таким образом премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнил своё предвыборное обещание прекратить поставки оружия Украине.