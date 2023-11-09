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WP: отказ Словакии помочь Киеву — признак усталости стран НАТО от Украины

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Американская газета The Washington Post назвала отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов на более чем €40 млрд признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.
WP: отказ Словакии помочь Киеву — признак усталости стран НАТО от Украины
  • AP

«Решение правительства... является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», — пишет издание.

Отмечается, что таким образом премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнил своё предвыборное обещание прекратить поставки оружия Украине.

Вместе с этим издание напоминает, что до этого момента Словакия одобрила 13 пакетов помощи на общую сумму более $700 млн.

Ранее правительство Словакии решило отклонить инициативу о выделении нового пакета военной помощи украинским войскам в размере €40,3 млн.

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