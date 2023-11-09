WP: отказ Словакии помочь Киеву — признак усталости стран НАТО от Украины
- AP
«Решение правительства... является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», — пишет издание.
Отмечается, что таким образом премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнил своё предвыборное обещание прекратить поставки оружия Украине.
Вместе с этим издание напоминает, что до этого момента Словакия одобрила 13 пакетов помощи на общую сумму более $700 млн.
Ранее правительство Словакии решило отклонить инициативу о выделении нового пакета военной помощи украинским войскам в размере €40,3 млн.