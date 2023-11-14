Минобороны Словакии уведомило Столтенберга о прекращении военной помощи Украине
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- © IMAGO/Bernd Elmenthaler
Об этом говорится в сообщении на сайте словацкого Минобороны.
«Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО о прекращении военной помощи Украине из словацких запасов», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что вместе с этим Словакия продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь, а также техническое сопровождение, которое не влечёт «смертельные исходы».
Ранее американская газета The Washington Post назвала отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов на более чем €40 млн признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.