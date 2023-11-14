Минобороны Словакии уведомило Столтенберга о прекращении военной помощи Украине

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращение его республикой поставок оружия и боеприпасов Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте словацкого Минобороны.

«Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО о прекращении военной помощи Украине из словацких запасов», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что вместе с этим Словакия продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь, а также техническое сопровождение, которое не влечёт «смертельные исходы».

Ранее американская газета The Washington Post назвала отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов на более чем €40 млн признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.