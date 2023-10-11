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Экс-премьер Словакии Фицо подписал меморандум с партнёрами по коалиции

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Бывший премьер-министр Словакии, лидер партии Smer, одержавшей победу на парламентских выборах в республике, Роберт Фицо подписал меморандум о взаимопонимании с двумя партнёрами по коалиции.
Экс-премьер Словакии Фицо подписал меморандум с партнёрами по коалиции
  • AP
  • © Petr David Josek

Об этом сообщило РИА Новости.

Меморандум был подписан Фицо, главой партии Hlas Петером Пеллегрини и лидером SNS Андреем Данко.

Как уточняет ТАСС, согласно меморандуму, премьером Словакии станет представитель партии Smer. 

В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова наделила оппозиционную партию Smer, которая победила на парламентских выборах, правом сформировать кабмин страны.

Как писало агентство Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.

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