Экс-премьер Словакии Фицо подписал меморандум с партнёрами по коалиции
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Об этом сообщило РИА Новости.
Меморандум был подписан Фицо, главой партии Hlas Петером Пеллегрини и лидером SNS Андреем Данко.
Как уточняет ТАСС, согласно меморандуму, премьером Словакии станет представитель партии Smer.
В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова наделила оппозиционную партию Smer, которая победила на парламентских выборах, правом сформировать кабмин страны.
Как писало агентство Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.