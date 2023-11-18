Министр Бланар: Словакия не поддержит санкции на топливо из России для АЭС
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По его словам, такая мера является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партии «Направление — социальная демократия».
Министр подчеркнул, что словацкие АЭС на текущий момент не могут перейти на топливо, которое будет альтернативой российскому.
«Этого там (в списке ограничительных мер. — RT) точно не может быть», — цитирует его ТАСС.
Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что в 12-й пакет санкций ЕС войдут меры против третьих стран за обход ограничений.