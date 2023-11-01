Путин: нельзя исключать провокаций, подобных подрыву «Северного потока»

Нельзя исключать провокаций, подобных подрыву ниток газопровода «Северный поток», заявил президент России Владимир Путин.

«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, не исключены и провокации вроде той, когда Россию пытались обвинять в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией.

Он призвал просчитывать данные риски и реагировать на них с опережением.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.