Путин: нельзя исключать провокаций, подобных подрыву «Северного потока»
- РИА Новости
«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, не исключены и провокации вроде той, когда Россию пытались обвинять в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией.
Он призвал просчитывать данные риски и реагировать на них с опережением.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.
В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.