Херш: ЦРУ физически уничтожило все бумаги о подрыве «Северных потоков»
- AFP
- © SWEDISH COAST GUARD
Как отмечает журналист, важнейшим компонентом всех успешных тайных миссий ЦРУ «является полное отрицание», что стало возможным благодаря полному отсутствию каких-либо следов причастности США к подрыву газопроводов.
«Американские мужчины и женщины, которые прибыли в Норвегию под прикрытием и покинули её... не оставили ни следа, ни намёка на существование команды», — сказал Херш.
Автор расследования подчёркивает, что информация об операции не была внесена в компьютеры. Вместо этого использовались физические экземпляры документов, вероятно, созданные на «печатной машинке Royal или Smith Corona», «будто интернет и остальной онлайн-мир ещё не были изобретены».
«Как только миссия была выполнена, напечатанные бумаги и их копии были уничтожены, физического следа не осталось, как и улик, которые мог бы раскопать спецпрокурор», — сказал американский журналист, отметив, что речь может идти об «идеальном преступлении».
Ранее Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.