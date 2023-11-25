«Действия властей вызывают вопросы»: в Германии призвали правительство уйти в отставку и провести досрочные выборы

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала кабинет министров ФРГ уйти в отставку и немедленно провести досрочные выборы. В АдГ сослались на опрос, согласно которому большинство немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство в целом не справляются с текущими проблемами. Эксперты связывают снижение популярности действующих немецких властей с масштабной иммиграцией и экономическим спадом, который во многом был спровоцирован антироссийским внешнеполитическим курсом Берлина.

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала правительство уйти в отставку и немедленно провести досрочные выборы. Соответствующее заявление было опубликовано в аккаунте партии в соцсети X.

«Две трети немцев считают, что канцлер (Олаф. — RT) Шольц не справляется. Причём не только Шольц, но и всё коалиционное правительство. Вывод может быть только один: сейчас же необходимы отставка и новые выборы!» — говорится в сообщении «Альтернативы для Германии».

В партии сослались на новый опрос института изучения общественного мнения Forsa, проведённый для телеканала N-tv. Он показал, что лидеры правящей коалиции переживают кризис доверия. Так, 66% опрошенных считают, что канцлер не справляется с текущими проблемами в стране. Кроме того, респонденты усомнились в компетентности министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека (62% опрошенных), а также главы Министерства финансов ФРГ Кристиана Линднера (61% опрошенных).

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Шольца же считают достаточно компетентным лишь 24% немцев, принявших участие в опросе. К тому же 69% граждан ФРГ уверены, что правительство не справляется с нынешним бюджетным кризисом.

Ранее рейтинг популярности правящей коалиции ФРГ упал до минимальных значений с момента выборов в бундестаг 2021 года, о чём свидетельствуют данные опроса социологического института Insa, собранные по заказу газеты Bild am Sonntag. По информации издания, правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) поддержали бы на парламентских выборах лишь 18% избирателей, а входящие в коалиционное правительство зелёные получили бы только 13%. В то же время рейтинг политических партий возглавил оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27%, на втором месте — АдГ, которую поддержали 21% опрошенных. Причём за эту политсилу намерены голосовать даже некоторые иммигранты, несмотря на то что АдГ выступает за ограничение миграции, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. По её данным, сторонники АдГ рассчитывают, что она сможет «навести порядок» — в отличие от традиционных партий, к которым больше нет доверия.

«Вина за фиаско»

Ранее в «Альтернативе для Германии» объясняли своё предложение об отставке немецкого правительства «бюджетным кризисом», вызванным заморозкой дополнительных расходов до конца 2023 года. В частности, об этом говорится в заявлении зампреда АдГ Петера Бёрингера, которое было опубликовано 21 ноября на сайте партии.

«Вся вина за фиаско с бюджетом лежит исключительно на светофорном правительстве, и связанная с ним утрата доверия невосполнима», — подчеркнул Бёрингер.

Впоследствии сопредседатель АдГ Алис Вайдель раскритиковала Шольца и главу Минобороны ФРГ за их непоследовательный политический курс.

«Всего лишь за сутки обещано €5,3 млрд: Шольц пообещал выделить €4 млрд на развитие зелёной энергетики в Африке, (Борис. — RT) Писториус гарантировал Украине помощь в €1,3 млрд. О какой заморозке бюджета может идти речь...» — отметила она.

По мнению Вайдель, Германии необходим новый кабмин.

«Хватит значит хватит: или канцлер Шольц ставит вопрос о доверии, или СвДП (Свободная демократическая партия. — RT) покидает коалицию. В любом случае нам нужен путь, который покончит с этим правительством и приведёт к новым выборам», — написала Вайдель в соцсети X.

Символика партии «Альтернатива для Германии»

AP

Кроме того, в «Альтернативе для Германии» обвиняют правительство в наплыве мигрантов, которые, как утверждают в партии, «продолжают бодро следовать» в ФРГ.

«Только АдГ может положить этому конец! Массовая миграция в Германию продолжает бить все рекорды. Федеральная полиция подвела итог, что в этом году границу Германии незаконно пересекли 112 тыс. мигрантов, что на 18% больше, чем за весь прошлый год. В итоге только с января в Германии наблюдается прирост в полмиллиона мигрантов. На рынке труда это не отражается, зато отражается на социальных фондах и на улицах, на которые уже почти никто выходить не осмеливается», — отметили в политсиле.

Как подчёркивают в АдГ, действующее правительство ФРГ не собирается останавливать приток мигрантов и не хочет признаваться «в собственном провале».

Рукотворный кризис

Как полагают эксперты, снижение популярности Шольца и правящей коалиции в целом, а также рост рейтинга правых из «Альтернативы для Германии» связаны в первую очередь с проблемами, вызванными масштабным притоком мигрантов с Ближнего Востока и экономическим спадом. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году ВВП Германии сократится на 0,5%.

«ФРГ переживает рецессию, спровоцированную действиями Шольца и немецкого правительства в целом. На этом фоне поддержка канцлера ФРГ и других министров крайне низка. Это связано и с бюджетными проблемами, и с переносом производств из Германии в США из-за энергокризиса, который вызвали антироссийские санкции, введённые ЕС», — отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

По его словам, именно последствия рестрикций, включая отказ европейцев от российских энергоносителей, стали одной из ключевых причин ухудшения ситуации в экономике ЕС.

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В результате в той же Германии наблюдается деиндустриализация, которая может привести к нежелательным последствиям — не только экономическим, но и политическим.

«Досрочную отставку Шольца исключать нельзя. Но уже сейчас понятно, что второго срока на посту канцлера ему ожидать не стоит. Перевыборы грозят и Христианско-демократическому союзу Германии (ХДС), и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) значительной потерей позиций. Поэтому представители этих партий и действующий канцлер сделают всё, чтобы удержаться у власти, а также предотвратить досрочные выборы, несмотря на соответствующие призывы АдГ», — рассуждает Семибратов.

Сами же правые пытаются расширить таким образом собственный электорат за счёт тех граждан, которые недовольны текущей ситуацией в Германии, пояснил аналитик.

«Поэтому с электоральной точки зрения шаги АдГ представляются вполне логичными», — считает Семибратов.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает нынешнюю тактику «Альтернативы для Германии» беспроигрышной.

«Вряд ли АдГ в ближайшее время придёт к власти на федеральном уровне, но на земельном уровне я бы этот вариант не исключал. Шольц начинает всё больше раздражать немцев. В частности, это происходит не только из-за его промахов в экономике и энергосфере, но и из-за непрекращающейся поддержки киевского режима. Канцлер продвигает помощь Украине столь настойчиво и с таким ожесточением, что среднестатистическому немцу практически очевидно, что это происходит за его счёт и достаточно сильно бьёт по благосостоянию граждан, а также усугубляет кризис в стране», — констатировал Межевич в разговоре с RT.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

Как заявляла немецкий политик Сара Вагенкнехт в конце октября, правительство Германии уже потратило €17 млрд на вооружение и другие вещи для поддержки Киева и €14 млрд на украинских беженцев. При этом она выразила уверенность, что эти деньги можно было бы потратить на здравоохранение или медицину в самой Германии.

С точки зрения Межевича, низкие рейтинги немецкого правительства свидетельствуют, что общество не уверено в правильности курса, которого придерживается официальный Берлин.

«Поэтому любая критика в сторону правительства, в том числе и со стороны АдГ, воспринимается вполне позитивно. Действия властей вызывают вопросы у граждан. И это касается не только украинской тематики, но и ошибочной энергетической политики, степени подчинения США, разрыва хозяйственных связей с Россией, миграционного аспекта. Всё это звенья одной цепи, которые с разных сторон работают на ослабление экономики Германии. И, учитывая меры действующих властей, не желающих пересматривать свою политику, ситуация в ФРГ будет лишь ухудшаться», — заключил Межевич.