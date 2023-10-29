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Шольц: немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии

Шольц ищет замену российскому газу в Африке

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие компании рассчитывают на поставки природного газа из Нигерии.
Шольц: немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом он заявил в интервью изданию Punch.

«Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии», — сказал он.

Шольц отметил, что они также надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что энергетическое сотрудничество ЕС с Россией испорчено или заморожено очень надолго.

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