Шольц: немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии
Шольц ищет замену российскому газу в Африке
- AP
- © Markus Schreiber
Об этом он заявил в интервью изданию Punch.
«Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии», — сказал он.
Шольц отметил, что они также надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что энергетическое сотрудничество ЕС с Россией испорчено или заморожено очень надолго.