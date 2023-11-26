Игра на обострение: почему Финляндия отказывается от обсуждения ситуации на границе с Россией

Власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с российским руководством по поводу ситуации на границе, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Он добавил, что Хельсинки «готов к обсуждению на дипломатическом уровне». В Москве отмечали, что Россия была поставлена перед фактом относительно решения Финляндии закрыть КПП, но указали на готовность работать с республикой по миграционному вопросу. Ранее в Хельсинки решили закрыть почти все пункты пропуска на границе с Россией якобы из-за возросшего притока нелегалов из третьих стран. Как считают эксперты, Финляндия, как член НАТО, искусственно создала новый кризис в отношениях с РФ, чтобы продемонстрировать единство с коллективным Западом, следуя антироссийскому курсу.

Руководство Финляндии не намерено вести дискуссии с российскими властями из-за ситуации на границе двух стран и не планирует способствовать переговорам, заявил премьер-министр Петтери Орпо в интервью местным СМИ.

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне», — сказал глава правительства, которого цитирует телерадиокомпания Yle.

Политик уточнил, что с начала СВО «с Россией не ведётся никаких политических дискуссий». Орпо добавил, что ситуация не изменится до тех пор, пока спецоперация не завершится.

Почти закрытая граница

В пятницу, 24 ноября, финский посол в Москве проинформировал МИД России о намерении Хельсинки временно закрыть ещё три погранпункта — «Куусамо», «Салла» и «Вартиус». Соответствующее решение было принято ещё 22 ноября.

Ранее финские власти с 18 ноября закрыли на три месяца погранпункты «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Эти КПП расположены на юго-востоке Финляндии ближе к Санкт-Петербургу. Такое решение власти страны приняли, сославшись на якобы ухудшение ситуации с мигрантами на границе с Россией.

Таким образом, официальный Хельсинки практически полностью закрыл границу с РФ. Единственный действующий КПП («Райя-Йоосеппи» — «Лотта») расположен в Мурманской области.

18 ноября у здания парламента в Хельсинки прошёл митинг против закрытия пограничных переходов, в котором приняли участие проживающие в стране россияне и лица с двойным гражданством. По словам митингующих, закрытие наиболее востребованных КПП на границе с Россией ограничивает их право на встречи с родственниками и фактически разделяет семьи, которые живут на две страны.

Граница Финляндии и России

AP

© Sergei Grits

Позднее в Кремле отвергли обвинения финских властей в провоцировании миграционного кризиса на границе двух государств.

«Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас были давние, очень добрые отношения, прагматичные, основанные на взаимном уважении. Конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны. К сожалению, ситуация такая», — отметил 20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия сейчас не может повлиять на такой расклад из-за отсутствия диалога с Хельсинки.

«Вряд ли сейчас способны повлиять, потому что как такового диалога нет не по нашей вине. Собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также подчеркнул, что Москва не принимает претензии финской стороны в отношении российских пограничников.

«Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — констатировал представитель Кремля.

При этом в МИД России заявили, что Москва готова работать с Хельсинки для решения вопроса с мигрантами на финской границе.

«Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны, по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение либо получить разъяснение. Вот так это должно быть. И мы готовы к такой работе», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

Дипломат при этом отметила, что финскому послу Антти Хелантере во время его визита в МИД было указано, что действия Хельсинки нарушают права и интересы десятков тысяч россиян и финнов.

После этого на сайте министерства был опубликован официальный комментарий Захаровой, в котором подчёркивалось, что Хельсинки не проводил никаких предварительных консультаций с Москвой по поводу закрытия КПП. «Мы были поставлены перед фактом», — пояснила Захарова.

Кроме того, Россия категорически отвергает утверждения Хельсинки о том, что Москва якобы осознанно направляет миграционные потоки в сторону Финляндии.

«Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы», — говорится в комментарии Захаровой.

Несмотря на это, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен снова обвинила российские власти в том, что они «перевозят мигрантов к границе или вблизи неё».

Здание МИД России

globallookpress.com

© Власов Сергей

Ко всему прочему власти страны предупредили, что обдумывают введение ограничений на подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, также мотивировав это якобы пропуском Россией мигрантов из Йемена, Ирака и Сирии без документов.

На фоне развивающегося кризиса Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает, что Запад не доведёт ситуацию до железного занавеса.

«Много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдёт», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Игра на обострение

Аналитики объясняют действия властей Финляндии намерением максимально обострить отношения с Россией, чтобы оправдать поспешное вступление страны в НАТО.

«Страны — члены НАТО в большинстве своём агрессивно настроены против России. Вот и Финляндия, как уже натовское государство, сейчас перестраивается. Ей надо будет разместить на своей территории соответствующие структуры альянса. И быть при этом весьма агрессивно настроенной против России. Финляндия идёт по пути трансформации внутренних идейно-содержательных процессов, а затем и организационных в отношении своего соседа», — пояснил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Граница Финляндии и России

Legion-Media

© Lehtikuva/Emmi Korhonen

При этом граждане третьих стран — в особенности Ближнего Востока — стремятся попасть в ЕС во многом из-за действий самого альянса и европейцев, считает аналитик.

«Евросоюз и НАТО создали неблагоприятные условия для существования и развития государств Ближнего Востока и Северной Африки. Это в итоге привело к усилению миграционных потоков из бедствующих стран. Люди не могут устроиться на работу, прокормить семью, думают, как пересечь границу, чтобы попасть в более благоприятные условия Европы. И всё это произошло во многом по вине Вашингтона и Брюсселя», — пояснил Кошкин.

Россия же никак не способствовала увеличению числа мигрантов, став лишь естественным перевалочным пунктом на пути в Финляндию из-за своего географического положения, отметил специалист.

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«Сейчас резко возросла потребность этого маршрута. Финляндия имеет право ограничивать приток мигрантов, но при этом безосновательно оскорбляет Россию. Якобы мы создаём условия, принимаем граждан этих государств и стимулируем их к дальнейшему передвижению. Это абсурдно, о чём в Финляндии прекрасно знают, но им надо в чём-то обвинить Россию, хотя в межгосударственных отношениях это неприемлемо», — констатировал Кошкин.

В свою очередь, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в разговоре с RT охарактеризовал позицию Хельсинки как явно недружественную, несмотря на якобы готовность финской стороны к дипломатическим контактам по этому поводу.

«Это продолжение политики, которая ведёт к дальнейшему разрыву связей и конфронтации. Что ж, по крайней мере она довольно последовательна», — заметил аналитик.

По его словам, Финляндия на протяжении нескольких лет отдаляется от России, с которой ранее у неё были вполне стабильные взаимоотношения.

«Но эти связи сейчас рвутся. Конечно, Финляндия несёт из-за этого экономические и финансовые потери. Но такова роль финских властей — они идут на это ради того, чтобы продемонстрировать «единство Запада» и своё нынешнее отношение к России», — рассуждает политолог.

Чтобы поддержать антироссийский тренд, заданный коллективным Западом, в Хельсинки и раздули якобы кризис из-за незначительного числа мигрантов на границе, уверен Козюлин.

«Но в целом отношения двух стран ухудшились задолго до нынешней ситуации. Всё это лишь очередная добавка в копилку связанных с Финляндией проблем, которые существовали ещё до этого так называемого кризиса», — заключил политолог.