МИД: Россия готова решать с Финляндией вопросы по ситуации на границе

Россия готова к работе с Финляндией для решения возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны. И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение... Мы готовы к такой работе», — приводит её слова РИА Новости.

Власти Карелии ранее сообщили, что с 15 по 21 ноября были задержаны более 150 иностранцев с недействующими визами, которые направлялись на границу с Финляндией.