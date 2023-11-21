В Карелии заявили о задержании более 150 иностранцев, направлявшихся в Финляндию
- РИА Новости
«На территории Карелии были задержаны свыше 150 иностранных граждан, которые, имея истёкшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее начальник финской пограничной службы Паси Костамоваара допустил вариант с полным закрытием всей восточной границы с Россией.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление.
Он подчеркнул, что российская сторона не может повлиять на эту ситуацию, так как диалог был свёрнут по инициативе Финляндии.