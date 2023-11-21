В Карелии заявили о задержании более 150 иностранцев, направлявшихся в Финляндию

Власти Карелии сообщили, что с 15 по 21 ноября были задержаны более 150 иностранцев с недействующими визами, которые направлялись на границу с Финляндией. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

РИА Новости

«На территории Карелии были задержаны свыше 150 иностранных граждан, которые, имея истёкшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы», — приводит РИА Новости её слова. Ранее начальник финской пограничной службы Паси Костамоваара допустил вариант с полным закрытием всей восточной границы с Россией. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление. Он подчеркнул, что российская сторона не может повлиять на эту ситуацию, так как диалог был свёрнут по инициативе Финляндии.