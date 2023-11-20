Песков заявил, что действия Финляндии на общей границе вызывают сожаление

Действия финских властей по закрытию КПП на границе с Россией вызывают сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что власти Финляндии могут закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией в ночь на среду, 22 ноября.

Он подчеркнул, что российская сторона не может повлиять на эту ситуацию, так как диалог был свёрнут по инициативе Финляндии.

«Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает», — сказал представитель Кремля во время брифинга с журналистами.

18 ноября сообщалось, что пограничники в Финляндии применили газ против группы людей на границе с Россией.