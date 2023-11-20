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Iltalehti: Финляндия может закрыть все КПП на границе с Россией с 22 ноября

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Власти Финляндии могут закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией в ночь на среду, 22 ноября. Об этом сообщила газета Iltalehti.
Iltalehti: Финляндия может закрыть все КПП на границе с Россией с 22 ноября
  • AFP
  • © Vesa Moilanen / Lehtikuva

«Правительство... может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией с полуночи вторника», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что пограничники в Финляндии применили газ против группы людей на границе с Россией.

По словам замкомандира погранотряда Кайнуу Томи Тиркконена, погранохрана Финляндии готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией.

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