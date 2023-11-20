Iltalehti: Финляндия может закрыть все КПП на границе с Россией с 22 ноября
- AFP
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«Правительство... может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией с полуночи вторника», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что пограничники в Финляндии применили газ против группы людей на границе с Россией.
По словам замкомандира погранотряда Кайнуу Томи Тиркконена, погранохрана Финляндии готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией.