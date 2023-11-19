RT в Telegram
Подпишись

В погранохране Финляндии заявили о подготовке к проблемам на границе с Россией

Короткая ссылка
Погранохрана Финляндии готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией, заявил замкомандира погранотряда Кайнуу Томи Тиркконена в комментарии Yle.
В погранохране Финляндии заявили о подготовке к проблемам на границе с Россией
  • AFP
  • © Vesa Moilanen / Lehtikuva

По его словам, на данный момент ситуация на границе спокойная и полностью под контролем.

«Мы готовимся к тому, что и в дальнейшем она останется под нашим контролем. Именно поэтому мы повышаем готовность и ведём строительные работы в районе перехода границы», — цитирует Тиркконена РИА Новости.

Ранее финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией.

Также россияне провели митинг у парламента Финляндии против закрытия КПП на границе.

Кроме того, стало известно, что тысячи жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить