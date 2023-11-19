В погранохране Финляндии заявили о подготовке к проблемам на границе с Россией

Погранохрана Финляндии готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией, заявил замкомандира погранотряда Кайнуу Томи Тиркконена в комментарии Yle.

По его словам, на данный момент ситуация на границе спокойная и полностью под контролем.

«Мы готовимся к тому, что и в дальнейшем она останется под нашим контролем. Именно поэтому мы повышаем готовность и ведём строительные работы в районе перехода границы», — цитирует Тиркконена РИА Новости.

Ранее финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией.

Также россияне провели митинг у парламента Финляндии против закрытия КПП на границе.

Кроме того, стало известно, что тысячи жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией.