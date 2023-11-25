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Премьер Орпо: Финляндия не ведёт политдискуссий с Россией по поводу границы

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не ведут никаких политических дискуссий с Москвой по поводу ситуации на финско-российской границе.
Премьер Орпо: Финляндия не ведёт политдискуссий с Россией по поводу границы
  • AFP
  • © Emmi Korhonen / Lehtikuva

Его слова приводит Yle

«С Россией не ведётся никаких политических дискуссий», — сказал Орпо.

Ранее уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявил, что решение властей Финляндии закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.

В МВД Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой, пока не снизится поток мигрантов.

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