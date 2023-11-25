Премьер Орпо: Финляндия не ведёт политдискуссий с Россией по поводу границы
- AFP
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Его слова приводит Yle.
«С Россией не ведётся никаких политических дискуссий», — сказал Орпо.
Ранее уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявил, что решение властей Финляндии закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.
В МВД Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой, пока не снизится поток мигрантов.