Финский омбудсмен раскритиковала закрытие почти всех КПП на границе с Россией

Решение властей Финляндии закрыть почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища. Такое мнение высказала уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман.

Она заявила, что право запрашивать убежище, запрет на принудительное возвращение или высылку, а также запрет массовой депортации — это ключевые принципы финского правопорядка и законодательства Евросоюза.

«Отсутствие реального и эффективного доступа к процедуре предоставления убежища создаёт явный риск нарушения абсолютного запрета на высылку и массовую депортацию», — цитирует омбудсмена финская телерадиокомпания Yle.

Ранее в МВД Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой, пока не снизится поток мигрантов.