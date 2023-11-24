Финский омбудсмен раскритиковала закрытие почти всех КПП на границе с Россией
- AFP
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Она заявила, что право запрашивать убежище, запрет на принудительное возвращение или высылку, а также запрет массовой депортации — это ключевые принципы финского правопорядка и законодательства Евросоюза.
«Отсутствие реального и эффективного доступа к процедуре предоставления убежища создаёт явный риск нарушения абсолютного запрета на высылку и массовую депортацию», — цитирует омбудсмена финская телерадиокомпания Yle.
Ранее в МВД Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой, пока не снизится поток мигрантов.