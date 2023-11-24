МВД Финляндии: граница с Россией будет закрыта, если поток мигрантов не снизится
При этом она обвинила российские власти в перевозке мигрантов к границе.
«Если российские власти продолжат перевозить мигрантов к границе или вблизи неё, то ситуация будет такова, что мы закроем всю нашу восточную границу», — сказала Рантанен.
Ранее премьер-министр страны Петтери заявил, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией.
Позже стало известно, что Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией.