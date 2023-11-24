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МВД Финляндии: граница с Россией будет закрыта, если поток мигрантов не снизится

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Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила в эфире Yle, что, если поток мигрантов не снизится, границы с Россией будут полностью закрыты.

При этом она обвинила российские власти в перевозке мигрантов к границе. 

«Если российские власти продолжат перевозить мигрантов к границе или вблизи неё, то ситуация будет такова, что мы закроем всю нашу восточную границу», — сказала Рантанен.

Ранее премьер-министр страны Петтери заявил, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией.

Позже стало известно, что Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией.

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