Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трёх КПП на северо-востоке страны — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо».

Об этом информирует пограничная охрана Финляндии.

По данным ведомства, через восточную границу Финляндии значительно увеличился нелегальный въезд.

«Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью», — сказали в ведомстве.

Ранее в МВД Финляндии заявили, что почти все КПП на границе с Россией закрыты до 23 декабря.

Также глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией.