RT в Telegram
Подпишись

Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией

Короткая ссылка
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трёх КПП на северо-востоке страны — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо».

Об этом информирует пограничная охрана Финляндии.

По данным ведомства, через восточную границу Финляндии значительно увеличился нелегальный въезд.

«Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью», — сказали в ведомстве.

Ранее в МВД Финляндии заявили, что почти все КПП на границе с Россией закрыты до 23 декабря.

Также глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить