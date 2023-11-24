Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией
Об этом информирует пограничная охрана Финляндии.
По данным ведомства, через восточную границу Финляндии значительно увеличился нелегальный въезд.
«Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью», — сказали в ведомстве.
Ранее в МВД Финляндии заявили, что почти все КПП на границе с Россией закрыты до 23 декабря.
Также глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией.